Ankara'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı

Ankara Valiliği 'nden il genelinde orman yangınlarına karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada anız yakma, tarla çalışmaları, bağ-bahçe temizliği, çöplerin yakılması, enerji nakil hattı arızaları, piknik, çoban ateşi, yıldırım, kasıt, ihmal veya dikkatsizlik neticesinde gerçekleşen orman yangınlarını önlemek amacıyla alınan kararlar duyuruldu.

Valilik açıklamasında şunlar kaydedildi:

"-İlimiz sınırları içerisindeki ekli listede yer alan milli park/mesire alanları/tabiat parkları/orman parkları hariç olmak üzere tüm ormanlık alanlara girişler 01/06/2026-30/09/2026 tarihleri arasında 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca yasaklanmıştır.

-İlimizdeki ormanlarda yetkili idarelerin gözetim ve denetiminde bulunan (ekte yer alan) mesire alanları, tabiat parkları, orman parkları ve milli parklarda yukarıda belirtilen tarihler arasında idarece belirlenen ocak, mangal, barbekü vb. düzenekleri olan yerlerde gün içerisinde 09.00-21.00 saatleri dışında ateşli piknik ile kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyecektir.

-Söz konusu alanlardan saat 22.00’ye kadar çıkış işlemi tamamlanacaktır. Kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyecektir. Ormancılık faaliyetleri gereği üretim çalışmalarının devamı, fidan dikme, bakım ve onarım gibi orman idaresinden ihale veya tahsisli sözleşmelerle iş almış kişiler ile bu çalışmaları denetleyen ve kontrol eden Orman Bölge Müdürlüğü personelinin haricindeki vatandaşların ormanlara giriş ve çıkışları yasaklanmıştır.

*Orman Kanunu’nun 31. ve 32. maddesi kapsamında olan ve orman içi, orman bitişiği ve ormana yakın yerleşim yerlerinde/mahallelerinde anız, bağ-bahçe ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması ve havai fişek atılması yasaktır. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır."