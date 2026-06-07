Ankara'da otomobil, park halindeki TIR'a çarptı. Yaralılar var

Kaza , sabah saatlerinde Ayvaşık Mahallesi'nde meydana geldi. A.E. idaresindeki otomobil , yolda park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ve yanındaki A.Ü., S.Ö. ve H.K. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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