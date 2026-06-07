Ankara'da otomobil, park halindeki TIR'a çarptı. Yaralılar var
07.06.2026 16:06
Adana'da trafik kazası.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Ayvaşık Mahallesi'nde meydana geldi. A.E. idaresindeki otomobil, yolda park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ve yanındaki A.Ü., S.Ö. ve H.K. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.
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