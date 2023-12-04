Ankara'da park halindeki araç yandı

Çukurambar Mahallesi 1426. Cadde Ayyıldız Parkı önünde park halinde bulunan araçta gece yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Elektrik aksamından kaynaklandığı yangında araç kullanılamaz hale geldi.
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