Ankara'da yıkım çalışmasında platform devrildi

Ankara Ulus'ta yıkım çalışmaları yürütülen dört katlı binaya ait platformun caddeye devrilmesi sonucu üç kişi yaralandı.

Göçük nedeniyle park halinde bulunan bir araçta da hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Platformun çökmesi esnasında bölgeden geçen üç kişi yaralandı.

Ankara 'nın Altındağ ilçesi Ulus semtinde saat 13.00 sıralarında, yıkım çalışmaları yürütüldüğü için etrafı demir koruyucu platformla çevrilen dört katlı binanın platformu caddeye doğru çöktü.

