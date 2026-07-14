Ankara'da gasp çetesine operasyon: 15 gözaltı
14.07.2026 09:27
Son Güncelleme: 14.07.2026 09:51
Suç örgütünün elebaşılığını kendisini "Reşo Ağa" olarak tanıtan Özkan Aydemir'in yaptığı belirtiliyor. (Foto: Arşiv)
Ankara'da vatandaşları silahla tehdit ederek paralarını veya gayrimenkullerini gasbettiği belirlenen 15 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, elebaşılığını Özkan Aydemir'in yaptığı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, kendisini "Reşo Ağa" olarak tanıtan suç örgütü elebaşısı Özkan Aydemir ile birlikte hareket ettiği belirlenen 15 şüphelinin, müştekileri silahla tehdit ederek para ve gayrimenkullerini gasbettikleri, "yağma" suçunu işledikleri tespit edildi.
Bu kapsamda hakkında gözaltı kararı verilen 15 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.
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