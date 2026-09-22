Ankara'da sağanak sonrası yol çöktü, araçlar mahsur kaldı
22.09.2026 23:26
Ankara''nın Keçiören ilçesinde yol çöktü.
Ankara'da sağanak yağışın etkisiyle yol çöktü. Onlarca araç mahsur kaldı.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın etkisiyle yol çöktü.
Yol kenarında bulunan onlarca araç oluşan çukurun içinde kalırken, çevredeki vatandaşlar olay yerine gelen belediye ekiplerine tepki gösterdi.
İtfaiye ekipleri, mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışma başlattı.
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