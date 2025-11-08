Ankara'da sanayi esnafını tehdit: Beş şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da oto sanayi esnafını tehdit eden beş şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

Operasyonda ayrıca 1 ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından Yenimahalle’de oto sanayi esnafını tehdit eden şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

