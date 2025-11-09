Ankara'da ticari araçtan uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama

Araçta bulunan şüpheliler B.Y.Y., K.C.Y., E.D. ve E.N.K. gözaltına alınırken, yapılan aramada bin 567 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yunus ekiplerince gerçekleştirilen sabit yol uygulamasında, dur ihtarına uymayarak kaçan bir ticari araç kovalamaca sonucu yakalandı.

YASAL UYARI

ANKARA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ANKARA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.