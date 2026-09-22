Ankara'da uyuşturucu operasyonu. 16 şüpheli gözaltına alındı
22.09.2026 09:11
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Ankara'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda; uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve fuhuş suçlarını işledikleri yönünde delil elde edilen 16 şüpheli hakkında gözaltına alınmalarına ve ikametlerinde arama-el koyma işlemi yapılmasına karar verildi.
Operasyon kapsamında şüphelilerin tamamı gözaltına alınırken soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.
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