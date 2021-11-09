Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı yakalandı

Haberler - Ankara Haberleri Anadolu Ajansı 09.11.2021 - 15:19
Ankara Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda Çayırhan Mahallesi'nde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.
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