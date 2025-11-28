Ankara'da yemek firması mühürlendi: 154 kişi hastaneye kaldırıldı
İHA
Ankara'da aynı yemekten yiyen 154 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Belediye ekipleri yemek firmasını mühürledi.
Etimesgut ilçesi Atakent Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir yemek firmasından yemek yiyen 154 inşaat işçisi, zehirlenme belirtileriyle hastaneye kaldırıldı.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle çevredeki hastanelerde tedavi altına alınan işçinin tedavilerinin devam ettiği ve 4 işçinin de yoğum bakımda gözlemlendiği öğrenildi.
Firmada yapılan denetimde uygunsuzluk tespit edilmesi üzerine Etimesgut Belediyesi zabıta ekipleri tarafından iş yeri mühürlenirken, olayla ilgili polis soruşturmasının devam ettiği bildirildi.
