Ankara'da yeni nesil suç örgütlerine operasyon: 74 gözaltı

Ankara ’da yeni nesil suç örgütleri olarak bilinen yapılanmalara yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 114 şüpheliden 74’ü yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda, suç örgütleriyle irtibatlı olduğu ve TikTok, Instagram ile Facebook üzerinden örgütlerin eylem biçimlerine uygun propaganda yaptığı belirlenen 114 şüpheli tespit edildi.

Başsavcılık tarafından şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonlarda 74 şüpheli yakalanırken, 1 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 9 tabanca ve şarjörleri, 3 pompalı tüfek, “sallama” olarak tabir edilen 2 kesici alet ile 45 uyuşturucu hap ele geçirildi.