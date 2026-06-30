Ankara'da "yeni nesil suç örgütü" operasyonu. 78 şüpheli yakalandı
30.06.2026 09:36
Yeni nesil suç örgütlerine karşı yürütülen soruşturma kapsamında 78 şüpheli gözaltına alındı.
Açıklama, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan geldi.
Başsavcılık koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında yeni nesil suç örgütleriyle irtibatları olduğu tespit edilen 117 şüpheliden 78'i gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
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