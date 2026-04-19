Ankara'daki dolandırıcılık operasyonunda 11 tutuklama
19.04.2026 08:16
Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda toplam 12 kişi gözaltına alındı. (Foto: Arşiv)
Ankara'da kendilerini polis, savcı ve banka personeli olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis, savcı ve banka personeli olarak tanıtarak yasa dışı yollarla bilgilerini ele geçirdikleri vatandaşları dolandıran çeteye operasyon gerçekleştirdi.
Ankara'da yaşayan vatandaşları telefonla arayan şüpheliler, kendilerini polis ve banka görevlisi olarak tanıtarak, "Adınız terör örgütüne karıştı. Kimlik bilgilerinizi kullanarak FETÖ terör örgütü para topluyor. Bu şahıslara operasyon yapılacak. Bu nedenle evinizde bulunan ziynet eşyası ve paraları kapıya gelen görevliye verin, inceleme sonrasında size geri verilecek. Hesabımıza attığınız paralar sizin teminatınız olacak." şeklinde ifadelerle mağdurları dolandırdı.
Telefon irtibatını kesmeyen şüphelilerin, 2 mağdurdan para ve ziynet eşyası aldığı, ayrıca diğer mağdurlardan da döviz ve ziynet eşyalarını bozdurarak kendi hesaplarına göndermelerini istedikleri tespit edildi.
Şüphelilerin izini süren Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
