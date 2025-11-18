Ankara'daki kuyumcuda acı ölüm

18.11.2025 12:04

Ankara'daki kuyumcuda acı ölüm
Anadolu Ajansı

AA

Ankara'da üzerine kuyumcunun vitrin kasası düşen kişi hayatını kaybetti.

Keçiören Aşağı Eğlence Mahallesi Etlik Caddesi'nde bir iş merkezindeki kuyumcuya bakım için giden teknik personel Turan Acar'ın üzerine vitrin kasası düştü.

 

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

 

Ağır yaralanan Acar, ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

 

Acar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

