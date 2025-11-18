Ankara'daki kuyumcuda acı ölüm
18.11.2025 12:04
AA
Ankara'da üzerine kuyumcunun vitrin kasası düşen kişi hayatını kaybetti.
Keçiören Aşağı Eğlence Mahallesi Etlik Caddesi'nde bir iş merkezindeki kuyumcuya bakım için giden teknik personel Turan Acar'ın üzerine vitrin kasası düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Acar, ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Acar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
YASAL UYARI
ANKARA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ANKARA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.