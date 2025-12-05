Anne babaları yok, 7 yıl kümeste yaşadılar
05.12.2025 16:51
Son Güncelleme: 05.12.2025 19:22
İHA
Ankara'da amcaları ve yengeleri tarafından kümeste barındırılan biri engelli 3 kardeş, Sosyal Hizmetler himayesi altına alındı.
Ankara'da yengeleri ve amcaları tarafından kümeste yaşamaya mahkum edilen 3 kardeş, sosyal medya fenomeninin yayınladğı video ile durumun ortaya çıkmasıyla kümesten kurtarıldı. Suriye uyruklu ailenin 3 çocuğuna kendi evinde baktığı, biri engelli olan 3 yeğenini de güvercinlerin ve tavukların olduğu kümese attığı ortaya çıktı.,
Durumu fark eden bir mahalleli, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na, Ankara Valiliği'ne ve bir sosyal medya fenomenine ihbarda bulundu.
3 çocuğun bakımlarını üstlenen amca ve yengenin, çocukların bakımı için maaş aldıkları ancak çiftin çocuklara bakmadığı iddia edildi.
Bakanlığa ve sosyal medya fenomenine kümeste kalan 3 kardeş için ihbarda bulunan Volkan Altınışık, kardeşlerin kümeste kaldığını 28 Kasım'da öğrenmesinin ardından ilgili yerlere ihbarda bulunduğunu söyledi. Altınışık, "Bu çocuklar burada yatıyor kümes gibi bir yerde. Yengesine maaş bağlamışlar, düzenli olarak her ay maaş veriyorlarmış. Dedim ki ‘Bu kadın buna bakmıyor. Bakıyorum diye sizi kandırıyorlar, yukarıya alıyorlar, sonra akşamları bu kümes gibi yere atıyorlar' diye kendilerine söyledim" şeklinde konuştu.
“PARA ALIP BAKACAĞINI SÖYLEDİ, BAKMIYOR”
Çocuklara mahallelinin yardım ettiğini ama kendilerinin durumu yeni öğrendiğini aktaran Altınışık, "Bu konunun devamlı takipçisiydim. Şimdi soğukta yatıyorlar. Vicdanen dayanamıyordum artık. Yapacağım bir şey yoktu. Sosyal medya fenomenini aradım, hemen ilgilendi, videoları attım. Hemen geldiler. Onların da hazır kurulu bir evleri vardı, oraya yerleştirdiler. Ondan sonra Sosyal Hizmetler geldi dün. Çocukları oradan da aldılar. Tabii almaları gerekiyordu. Adnan engelli olduğu için bakıma ihtiyacı vardı."" ifadelerini kullandı.
7 YILDIR KÜMESTE YAŞIYORLAR
Altınışık, ailenin kendi çocuklarıyla evde yaşadığını fakat çocukların kümeste olduğunu söylerken, bu durumun 7 yıldır da bu şekilde devam ettiğini ekledi.
“BİZ GELİRKEN ÇOCUKLARI İÇERİ ALIYORDU, GİDERKEN DE GERİ ATIYORDU”
Mahalle sakinlerinden Suna Niga ise, "Üç senedir sağdan soldan yardım getiriyorum çocuklara. Ama yenge bakmıyordu. Yenge alıyordu, kendi çocuklarına giydiriyordu, Biz gelirken çocukları içeri alıyordu, giderken atıyordu." açıklamasında bulundu.
