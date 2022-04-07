Antalya nisan ayında iki tenis turnuvasına ev sahipliği yapacak

Haberler - Ankara Haberleri Anadolu Ajansı 07.04.2022 - 11:45
Ankara Haberleri - Anadolu Ajansı,
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belek Turizm Merkezi'nde Megasaray Tenis Akademisi'ndeki organizasyonlardan ilki, milli tenisçi Çağla Büyükakçay ve Marsel İlhan'ın antrenörlüğünü yapan, Türk tenisine büyük emek veren, eski oyuncu ve antrenör Can Üner anısına düzenlenecek.
ITF 2 kategorisinde sınıflandırılan turnuvaya 17 ülkeden 72 sporcu katılacak.
İkinci turnuva ise tekerlekli sandalye tenisini gönülden destekleyen Megasaray Hotel ve Kulübünün sahibi Kemal Şahin adına yapılacak.
14-17 Nisan tarihlerinde ITF 3 kategorisindeki Kemal Şahin Open Turnuvası'na 17 ülkeden 68 sporcu katılacak.
Ankara Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Ankara Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.