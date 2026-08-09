Araçlarıyla drift atan 11 sürücüye ev hapsi
09.08.2026 08:25
Driftte kullanılan 12 araç trafikten menedildi.
Ankara'da trafiğe açık alanlarda araçlarıyla drift atan 11 sürücüye, toplam 2 milyon 78 bin lira idari para ve ev hapsi cezası verildi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "drift" atanlarla ilgili "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamda Trafik Denetleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarını, ihbarları, şikayetleri ve sosyal medya paylaşımlarını inceleyerek şüphelileri tespit etti.
Ekiplerin düzenlediği operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
Driftte kullanılan 12 araç trafikten menedilerek şüphelilere toplam 2 milyon 78 bin lira idari para cezası uygulandı.
Adliyeye sevk edilen 11 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı.
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