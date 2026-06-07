Başkentte trafik kazası: 4 yaralı
07.06.2026 13:06
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza, Beypazarı ilçesi Ayvaşık Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, seyir halindeki bir otomobil, park halinde bulunan tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ve araç içerisindeki 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Beypazarı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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