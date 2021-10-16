Bolu, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşılamada mavi kategoriye geçti

Haberler - Ankara Haberleri Anadolu Ajansı 16.10.2021 - 23:24
Ankara Haberleri - Anadolu Ajansı, Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bolu'da ikinci doz aşı oranı yüzde 75'in üzerine çıktı. Bolu mavi iller kategorisinde. Zamanı gelen aşılarımızı aksatmayalım. Geç kalmak, risk almaktır." ifadelerini kullandı.
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