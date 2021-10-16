Bolu, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşılamada mavi kategoriye geçti (Ankara Haberleri)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu'nun Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategorideki iller arasına girdiğini bildirdi.

Haberler - Ankara Haberleri Anadolu Ajansı 16.10.2021 - 23:24

Bolu, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşılamada mavi kategoriye geçti

Ankara Haberleri - Anadolu Ajansı, Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bolu'da ikinci doz aşı oranı yüzde 75'in üzerine çıktı. Bolu mavi iller kategorisinde. Zamanı gelen aşılarımızı aksatmayalım. Geç kalmak, risk almaktır." ifadelerini kullandı.

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