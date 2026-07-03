Çocuk bıçakla saldırdı, baba silahla vurdu

Olay Ankara ’da gece saat 22.00 sıralarında Çankaya ilçesi İlkadım Mahallesi’nde yaşandı. Cezaevinden izinli olarak çıkan Mehmet Berkay Aşık, anne ve babasının ikamet ettiği eve gitti.

Burada, emekli polis memuru olan babası Ali Rıza Aşık ile henüz belirlenemeyen bir sebepten aralarında tartışma başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Berkay Aşık babasını bıçakla yaraladı. Emekli polis olan Ali Rıza Aşık da tabancası ile oğluna 3 el ateş etti. Komşuların ihbarı üzerine adrese kısa sürede polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.