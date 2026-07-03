Çocuk bıçakla saldırdı, baba silahla vurdu
03.07.2026 13:45
Olay Ankara İlkadım Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşandı.
Tartıştığı emekli polis babasını bıçakla yaralayan genç, babasının silahından çıkan kurşunla vurularak hayatını kaybetti.
Olay Ankara’da gece saat 22.00 sıralarında Çankaya ilçesi İlkadım Mahallesi’nde yaşandı. Cezaevinden izinli olarak çıkan Mehmet Berkay Aşık, anne ve babasının ikamet ettiği eve gitti.
Burada, emekli polis memuru olan babası Ali Rıza Aşık ile henüz belirlenemeyen bir sebepten aralarında tartışma başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Berkay Aşık babasını bıçakla yaraladı. Emekli polis olan Ali Rıza Aşık da tabancası ile oğluna 3 el ateş etti. Komşuların ihbarı üzerine adrese kısa sürede polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Babasını açtığı ateş sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
ESKİ EŞİNİN EVİNİ KURŞUNLAMIŞ
Babasını bıçakladıktan sonra vurularak ölen Mehmet Berkay Aşık'ın iki yıl önce eski eşinin evini kurşunladığı, bu nedenle cezaevine girdiği öğrenildi.
Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, Mehmet Berkay Aşık’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi ve cenazesi otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ağır yaralanan baba Ali Rıza Aşık ise ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgiye göre, emekli polisin hayati tehlikesi devam ediyor.
Diğer yandan, hayatını kaybeden Mehmet Berkay Aşık’ın yaklaşık 2 yıl önce eski eşinin evini kurşunlama suçundan cezaevine girdiği öğrenildi. Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor.
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