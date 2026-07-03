Çocukları dilendiriyorlardı, NATO Zirvesi öncesi yakalandılar
03.07.2026 10:25
11 kişi "dilencilik yaptırma" suçu kapsamında göz altına alındı
Ankara'da NATO Zirvesi öncesi başlatılan "Operasyon Turkuaz" devam ediyor. Çocukları dilendiren şahıslara yönelik soruşturmada 11 şüpheli yakalandı.
Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yönlendirmesiyle İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği “Operasyon Turkuaz” hız kesmeden devam ediyor.
Çocukları dilendirdiği tespit edilen kişilere yönelik geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.
Ankara Adliyesi Aile İçi Şiddet Bürosu'nun idaresinde, Asayiş ve Çocuk Şube müdürlüklerince düzenlenen baskınlarda 11 kişi gözaltına alındı.
Yakalanan şüpheliler hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 229. maddesinde yer alan "dilencilik yaptırma" suçu kapsamında yasal süreç başlatıldı.
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