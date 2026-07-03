Çocukları dilendiriyorlardı, NATO Zirvesi öncesi yakalandılar

Ankara 'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yönlendirmesiyle İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği “Operasyon Turkuaz” hız kesmeden devam ediyor.

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