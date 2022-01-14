Denizli'nin Tavas ilçesinde bazı taşınmazlar kamulaştırılacak.

Ankara Haberleri - Anadolu Ajansı, Denizli'nin Tavas ilçesinde bulunan maden işletme ruhsatlı sahalarda üretime devam edilebilmesi için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.



Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Denizli'nin Tavas ilçesinde bulunan linyit işletme ruhsatlı sahalarda üretime devam edilebilmesi için bazı taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.



Öte yandan, Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğüne ait Kastamonu-Bartın OSB Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında da bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

