Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü" mesajı:

Erbaş, sosyal medya hesabından "Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti:



"Başta Filistin ve Gazze olmak üzere dünyanın gözü önünde Müslümanlara yönelik işledikleri soykırım ve katliamların üzerini örtmek için ortaya atılan 'İslamofobi' kavramı, esasında İslam düşmanlığının bir bahanesi ve bir akıl tutulmasıdır. Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü vesilesiyle bir kez daha ifade ediyoruz ki bu kirli zihinlere karşı kararlı mücadelemizi sürdürecek, dinimizin ve medeniyetimizin temel değerlerini peygamberi bir metotla, Kur'ani bir ruhla tüm insanlığa duyurmaya devam edeceğiz."

