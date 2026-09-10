Düğünde havaya ateş açan 6 şüpheli tutuklandı
10.09.2026 09:18
Son Güncelleme: 10.09.2026 09:18
Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde düğünde havaya rastgele ateş açtıkları belirlenen 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Dodurga Mahallesi'nde düğünde havaya rastgele ateş açıldığı bilgisini alan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri. bölgede bulunan güvenlik kameraları ile çevredekilerin çektiği cep telefonu görüntülerini inceleyerek, olayda silah kullanan 6 şüphelinin kimliğini tespit etti.
Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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