Düğünde havaya ateş açan 6 şüpheli tutuklandı

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri. bölgede bulunan güvenlik kameraları ile çevredekilerin çektiği cep telefonu görüntülerini inceleyerek, olayda silah kullanan 6 şüphelinin kimliğini tespit etti.

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