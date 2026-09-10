NTV

Düğünde havaya ateş açan 6 şüpheli tutuklandı

10.09.2026 09:18

Son Güncelleme: 10.09.2026 09:18

Düğünde havaya ateş açan 6 şüpheli tutuklandı
DHA

Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

DHA
Google'da NTV'yi tercih et

Ankara'nın Çankaya ilçesinde düğünde havaya rastgele ateş açtıkları belirlenen 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Dodurga Mahallesi'nde düğünde havaya rastgele ateş açıldığı bilgisini alan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. 

 

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri. bölgede bulunan güvenlik kameraları ile çevredekilerin çektiği cep telefonu görüntülerini inceleyerek, olayda silah kullanan 6 şüphelinin kimliğini tespit etti. 

 

Şüphelilere ait adreslere eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, 6 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfekle, 1 av tüfeği, 633 çeşitli çapta tabanca mermisi ve 267 tüfek fişeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram
NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery

YASAL UYARI

ANKARA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ANKARA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.