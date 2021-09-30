Edirne'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı

Ankara Haberleri Anadolu Ajansı 30.09.2021 - 12:18
Ankara Haberleri - Anadolu Ajansı,
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ, birinin ise PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.” ifadeleri kullanıldı.
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