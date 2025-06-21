Ege Denizi için fırtına uyarısı (Ankara Haberleri)

Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.

Ege Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına eseceği tahmin ediliyor.

Güney Ege'de ise rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Yasal Bilgilendirme

Ankara Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Ankara Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...