Eğlence mekanına ateş açan 3 şüpheliye gözaltı

Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekanında silahlı saldırı meydana geldi.

Küfürlü konuşarak mekandaki müşterileri rahatsız ettiği öne sürülen 5 kişi, garsonlar tarafından uyarıldı. Bunun üzerine masada oturan üç kişi, garsonlarla tartışarak kavga etti.

Ardından dışarı çıkan 3 kişi, bir saat sonra tekrar gelerek iş yerine ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliler, saklandıkları hobi bahçesinde yakalayarak gözaltına aldı.