Eğlence mekanına ateş açan 3 şüpheliye gözaltı
09.11.2025 16:21
Ankara'nın Çankaya ilçesinde eğlence mekanında garsonlarla kavga ettikten sonra iş yerine ateş açan üç şüpheli, gözaltına alındı.
Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekanında silahlı saldırı meydana geldi.
Küfürlü konuşarak mekandaki müşterileri rahatsız ettiği öne sürülen 5 kişi, garsonlar tarafından uyarıldı. Bunun üzerine masada oturan üç kişi, garsonlarla tartışarak kavga etti.
Ardından dışarı çıkan 3 kişi, bir saat sonra tekrar gelerek iş yerine ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliler, saklandıkları hobi bahçesinde yakalayarak gözaltına aldı.
