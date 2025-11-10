Evine giren 3 kişi tarafından dövüldü, hastanede hayatını kaybetti

Olay, 30 Ekim tarihinde Kale Mahallesi Altıntaş Sokak’taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek başına yaşayan Erol Çetin’in evine giren 3 kişi para istedi. Çetin’in parası olmadığını söylemesi üzerine şüpheliler, yaşlı adamı dövdü.

Polis ekiplerince yapılan kamera incelemelerinde şüphelilerin M.Ç. (15), E.D. (18) ve R.A. (24) olduğu tespit edildi.

Zanlılar gözaltına alınarak ifadelerinde suçu kabul etti. Yaşları küçük olan 2 şüpheli Çocuk Şube Müdürlüğüne, R.A. ise Gasp Büro Amirliğine teslim edildi.

Mahkemeye sevk edilen R.A., ‘gasp’ suçundan tutuklandı. Beyin kanaması şüphesiyle Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Erol Çetin ise dün hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çetin’i mahalleli olarak çok sevdiklerini ifade eden Serdar Altundağ, "Yardıma muhtaç bir insandı, kimsesi yoktu. Emekli maaşıyla geçiniyordu, bekar evi vardı. Biz gece vakti yattığımız için ancak sabahleyin öğrenebildik." dedi.