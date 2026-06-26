Evlenmek isteyen çiftler bu tarih için aylar öncesinde sıraya girdi

Sayıların uyumu nedeniyle yoğun ilgi gören bu özel gün için Ankara'daki evlendirme daireleri aylar öncesinden doldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçelerdeki belediyelerden edinilen bilgilere göre, nikah masasına oturacak çiftlerin ilçelere göre dağılımı da netleşti.

En çok başvurunun yapıldığı yer 163 çiftle Altındağ olurken; Keçiören'de 56, Yenimahalle'de 55, Çankaya'da 49, Etimesgut ve Mamak'ta 38'er, Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 34, Sincan'da 26 ve Pursaklar'da 12 çift evlilik yolunda ilk adımı atacak.

Normal günlere oranla çok daha yoğun bir mesai harcayacak olan belediyeler, hiçbir aksaklık yaşanmaması ve çiftlerin taleplerinin karşılanabilmesi adına nikah saatlerinde özel ayarlamalara gitti. Yetkililer, benzer yoğunlukların geçmiş yıllarda "23.03.2023", "24.04.2024" ve "25.05.2025" gibi tarihlerde de yaşandığını hatırlattı.



ALTINDAĞ'DA REKOR YOĞUNLUK



Günün en yoğun merkezi ise Altındağ'da olacak. Altındağ Belediyesi Evlendirme Dairesi müdürü Demet Alpay, normal şartlarda günde ortalama 25 nikah kıydıklarını, ancak bu özel tarih için tüm hazırlıkları eksiksiz tamamladıklarını belirtti.

Başvuru yapan 163 çiftten 12'sinin yabancı uyruklu olduğunu söyleyen Alpay, belediyeye ait 8 farklı salonda her bütçeye uygun organizasyonlar düzenlediklerini ifade etti.

Artan maliyetlere karşı evlenecek gençlerin yanında durmaya çalıştıklarını belirten Alpay, "Vatandaşların en güzel günlerinde tesislerimizle ve organizasyonlarımızla yanlarında oluyoruz. Biliyorsunuz ki, maliyetler arttı, dolayısıyla düşük ücretle, düşük bütçeyle, insanların düğünlerini en güzel hale getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Evlenecek genç çiftleri belediyemize bekliyoruz." şeklinde konuştu.