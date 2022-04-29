Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi (Ankara Haberleri)

Hakkari'de Eren Abluka-2 Operasyonu kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Haberler - Ankara Haberleri Anadolu Ajansı 29.04.2022 - 11:48

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Haberleri - Anadolu Ajansı,
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca Kavaklı Çobandağı bölgesinde icra edilen operasyonda, jandarma özel harekat (JÖH) ve jandarma komando birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 2 terörist bir M-16 ve bir kalaşnikof silahla ölü ele geçirildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.

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