Halı saha izni için eşine pankartlı teşekkür

Ankara'da evlendikten sonra halı saha maçlarına gidebilmek için eşinden her zaman izin alamayan, son maç içinse son anda izin alarak maça giden Sami Can Gültekin'in takım arkadaşları, açtıkları pankartla Gültekin'in eşine teşekkür etti.

Gültekin, evlendikten sonra maç saatlerinin gece geç saatlere denk gelmesi ve eşiyle bu yüzden yaşadığı problem nedeniyle bazı karşılaşmalara katılamadığını söyledi. Bunun üzerine halı sahaya gelmesine izin veren eşine teşekkür etmek amacıyla arkadaşlarının açtığı pankart, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Pankartın kendisi için de süpriz olduğunu ancak çok beğendiğini ifade eden Gültekin, “Takım arkadaşlarımızla 10 yıldır beraber futbol oynuyoruz. Bizim bir konuşma grubumuz var. Maçın saat gece 01.00’da olduğunu öğrenince gruba gelemeyebilirim diye mesaj attım. Daha önce de böyle şeyler yaşadık. Evli olduğunuz zaman eşinizi de düşünmeniz gerekiyor.” ifadelerini kullandı. ,

Eşinin gece geç saatlerde halı sahaya gittiği için evde tek başına kaldığını belirten Dilan Gültekin, “Evlenmeden önce de zaten eşim sürekli maçlara gidiyordu, bunu biliyordum ama evlendikten sonra insanlar birbirlerine sorumluluk hissediyorlar. Ben bile dışarı çıkarken, hayatım müsaaden varsa gidebilir miyim? diye soruyorum. Eşim de bana jest yapmak için arkadaşlarıyla birlikte bir pankart hazırlamış. Güzel bir mizansen oldu, benim de çok hoşuma gitti. Ben de bunu kendi sosyal medya hesabımda paylaşmıştım. Bütün eşlerimize örnek olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.