Hesap yüzünden tartışma çıktı, kaldırım taşıyla köfteciyi öldürdü

Ankara'da bir kişi hesap yüzünden kavga ettiği seyyar köfteci Ali Arduç'u kaldırım taşıyla öldürdü.

Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Ö., yerden aldığı kaldırım taşıyla Arduç’a saldırdı. Başına aldığı darbeyle yere yığılan Arduç, tekmelenerek darbedildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Arduç, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Karapürçek Mahallesi’nde oğluyla birlikte seyyar köfte tezgahı işleten Ali Arduç ile müşterisi İ.Ö. arasında iddiaya göre, hesap nedeniyle tartışma çıktı.

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