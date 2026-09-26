Hesap yüzünden tartışma çıktı, kaldırım taşıyla köfteciyi öldürdü
26.09.2026 16:23
Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Ankara'da bir kişi hesap yüzünden kavga ettiği seyyar köfteci Ali Arduç'u kaldırım taşıyla öldürdü.
Karapürçek Mahallesi’nde oğluyla birlikte seyyar köfte tezgahı işleten Ali Arduç ile müşterisi İ.Ö. arasında iddiaya göre, hesap nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Ö., yerden aldığı kaldırım taşıyla Arduç’a saldırdı. Başına aldığı darbeyle yere yığılan Arduç, tekmelenerek darbedildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Arduç, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan İ.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.Ö., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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