İş vaadiyle tuzağa düşürdüler: 79 bin lirasını dolandırdılar

Olay, Mayıs 2023'te Ankara'da meydana geldi. İddialara göre, 53 yaşındaki Hatice Türkel, internette gördüğü ofis görevlisi işi ilanı için kendisini başka isimlerle tanıtan üç kişiyle görüştü.

Görüşmede dikkatinin sürekli başka yerlere çekilmeye çalıştığını belirten Türkel, o sırada telefonuna uzaktan erişim programının kurulduğunu ve banka kartının alındığını ileri sürdü.

“SÜREKLİ BANA SORU SORARAK OYALAMAYA ÇALIŞIYORDU”

Buluştuğu kişilerin güven kazanmak için kendisine banka hesabı açtırdığını da belirten Türkel, görüşmeden kısa bir süre sonra telefonunda ‘Eşleştirme sonlandırıldı' yazılı mesaj gördüğü ifade etti.

Banka ve avans hesabından toplam 79 bin lira çekildiğini gören Türkel, iş görüşmesi yaptığı kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.