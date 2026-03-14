Karşıdan karşıya geçerken korkutan kaza

Ankara'nın Sincan ilçesi, Ayaş Caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi.

Sincan istikametine doğru seyir halinde olan araç, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, refüje çıkarak durdu. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı yaya ve araçtaki diğer yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.