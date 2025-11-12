Kayınvalidesini döverek öldürdü

Ankara'da 86 yaşındaki Nadiye S., gelini tarafından şiddete maruz kaldı. Yaşlı kadın, iki haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Emniyette ifadesi alınan koca F.S.'nin eşinin kendisini ve annesini sürekli dövdüğünü, tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu ileri sürdüğü öğrenildi.

Gelini A.S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bademlik Yolu Caddesi'nde yer alan bir apartman dairesinde A.S. (54) isimli kadın, sürekli tartıştığı eşi F.S. (64) ve kayınvalidesi Nadiye S.'yi (86) dövdü.

YASAL UYARI

ANKARA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ANKARA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.