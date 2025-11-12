Kayınvalidesini döverek öldürdü
12.11.2025 16:49
İHA
Ankara'da 86 yaşındaki Nadiye S., gelini tarafından şiddete maruz kaldı. Yaşlı kadın, iki haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bademlik Yolu Caddesi'nde yer alan bir apartman dairesinde A.S. (54) isimli kadın, sürekli tartıştığı eşi F.S. (64) ve kayınvalidesi Nadiye S.'yi (86) dövdü.
Uğradığı saldırı nedeniyle kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde müşahedeye alınan Nadiye S., iki haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Gelini A.S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR
Emniyette ifadesi alınan koca F.S.'nin eşinin kendisini ve annesini sürekli dövdüğünü, tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu ileri sürdüğü öğrenildi.
Şüpheli A.S.'nin ise hakkındaki iddiaları reddederek kendisinin şiddete maruz kaldığını öne sürdü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
