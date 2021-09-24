Kırklareli'nde jeotermal kaynak arama sahası ihalesi yapılacak

Ankara Haberleri Anadolu Ajansı 24.09.2021 - 09:31
Ankara Haberleri - Anadolu Ajansı,
Kırklareli Özel İdaresinin konuyla ilgili ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, merkez ilçeye bağlı Asılbeyli köyü sınırlarında bulunan geçici teminat bedeli 35 bin 590 lira, muhammen bedeli 1 milyon 186 bin 336 lira olan jeotermal kaynak arama sahası 3 yıllığına açık teklif usulü yoluyla ihale edilecek.
İhale, 11 Ekim 2021 saat 10.00'da Kırklareli İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.
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