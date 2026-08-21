Köpekten kaçarken kalp krizi geçirerek ölen çocuğun davasında karar

Ankara'da 15 yaşındaki Berat Yücel'in köpekten kaçarken düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan köpeğin sahibi Ü.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 15 Ağustos'ta Yenimahalle ilçesi İvedik OSB Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı'nda meydana geldi. Yaz tatilinde amcasına yardım etmek için Ankara'ya gelen Yücel, malzeme almak üzere bir iş yerine giderken Alman kurdu cinsi köpeğin havlayarak üzerine hamle yapmasıyla panikledi.

Geri geri kaçarken dengesini kaybedip beton zemine düşen Yücel, başını çarparak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polis ekipleri, köpeğin sahibi olduğu belirlenen Ü.Y'yi gözaltına aldı. Ü.Y., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen ve "taksirle ölüme sebebiyet verme", "hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakma" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Köpek ise hayvan barınağına teslim edildi.

Öte yandan, olay anı ve sonrasında yaşanan kargaşa çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Kayıtlarda, tasmasız ve başıboş durumdaki köpeğin sokakta dolaştığı, çevredeki vatandaşların ve gençlerin köpeği fark ederek uzaklaştırmaya çalıştığı görülüyor.

Görüntülerde, köpeğin sokakta ilerleyen Yücel'in üzerine havlayarak hamle yaptığı irkilerek adımlarını geriye doğru hızlandıran çocuğun, ayağının takılması sonucu kontrolünü kaybedip başını sert şekilde zemine çarptığı görünüyor.

Sonrasında çevredekilerin panik içerisinde yardıma koşarak çocuğu hastaneye yetiştirmeye çalıştığı anlar da kameraya yansıdı.