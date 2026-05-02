Mayıs ayında Ankara'da kar
02.05.2026 13:54
Aydos Dağı'nda doğa yürüyüşü yapan grup soğuk ve kar nedeniyle zor anlar yaşadı.
Yurdun birçok yerinde etkili olan kar, Ankara'nın Çubuk ilçesinde yüksek kesimlere de yağdı.
Başkentte hava sıcaklığının düşmesiyle, yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü.
Çubuk ilçesinde Yukarı Çavundur Yaylası ve Aydos Dağı'nda kar yağışı etkili oldu.
Yayla ve dağın zirve noktaları beyaz örtüyle kaplandı, bazı bölgelerde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.
