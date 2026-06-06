MGM ve Valilikten peşi sıra uyarı. Kuvvetli ve gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve Ankara Valiliği, kentte yerel kuvvetli yağışın beklendiğini açıkladı.

MGM'den yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerine kadar Ankara'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.