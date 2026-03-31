Milyon TL değerinde tarihi eser ele geçirildi
31.03.2026 15:32
Şüpheli belirlenen bir hobi bahçesinde milyon TL değerinde tarihi eserin ele geçirildiği belirtildi.
Ankara'da ekiplerin aylar süren çalışmalarının ardından, şüpheli belirlenen bir hobi bahçesinde milyon TL değerinde tarihi eserin ele geçirildiği belirtildi.
Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kaçak kazılar sonucu elde edilen tarihi eserlerin piyasaya sürülmesiyle yurtdışına kaçırılmaya çalışıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Yaklaşık 6 ay süren takipler neticesinde şüpheli belirlenen kişinin kaçak kazılarda elde ettiği tarihi eserleri, Sincan ilçesinde yer alan bir hobi bahçesinde toprağa gömdüğü öğrenildi.
Şüphelinin ikameti ve hobi bahçesinde yapılan operasyonda, şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.
Yapılan operasyon sonucunda 6 bin 24 adet bronz ve gümüş sikke, 358 adet bronz ve gümüş obje, 1 adet define arama dedektörünün ele geçirildi.
6 BİN 382 ADET ESER BULUNDU
Operasyonda toplam 6 bin 382 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen eserler arasında 550 adet Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait gümüş sikke, bin 230 adet Roma dönemine ait gümüş sikke, 980 adet Arkaik döneme ait sikke, 3 bin 150 adet Roma dönemine ait sikke, 114 adet Lidya ve Milas dönemine ait sikke, 241 adet Bizans ve Roma dönemine ait obje, 117 adet Osmanlı dönemine ait objenin yer aldığı belirlendi.
PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON TL DEĞERİNDE
Ele geçirilen eserlerin piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon TL olduğu değerlendirildi. Eserler, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alınırken, şüpheli şahıs hakkında ise adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.
YASAL UYARI
ANKARA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ANKARA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.