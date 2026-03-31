Milyon TL değerinde tarihi eser ele geçirildi

Yapılan operasyon sonucunda 6 bin 24 adet bronz ve gümüş sikke, 358 adet bronz ve gümüş obje, 1 adet define arama dedektörünün ele geçirildi.

6 BİN 382 ADET ESER BULUNDU

Operasyonda toplam 6 bin 382 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen eserler arasında 550 adet Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait gümüş sikke, bin 230 adet Roma dönemine ait gümüş sikke, 980 adet Arkaik döneme ait sikke, 3 bin 150 adet Roma dönemine ait sikke, 114 adet Lidya ve Milas dönemine ait sikke, 241 adet Bizans ve Roma dönemine ait obje, 117 adet Osmanlı dönemine ait objenin yer aldığı belirlendi.

PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON TL DEĞERİNDE

Ele geçirilen eserlerin piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon TL olduğu değerlendirildi. Eserler, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alınırken, şüpheli şahıs hakkında ise adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.