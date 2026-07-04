NATO zirvesi öncesi dev enerji altyapısı mesaisi
04.07.2026 11:28
Başkent EDAŞ, Ankara'daki 36. NATO Zirvesi öncesi 34,2 milyar TL'lik yatırımla altyapısını güçlendirdi.
Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı 36. NATO Zirvesi öncesinde Başkent EDAŞ, Ankara'nın enerji altyapısını güçlendirdi.
Son 5 yılda başkente 34,2 milyar TL (sadece 2025'te 8,8 milyar TL) yatırım yapan şirket, 23 bin trafo ve 70 bin kilometreyi aşan enerji hattını küresel organizasyonun yüksek güvenlik standartlarına uygun hale getirdi.
KESİNTİSİZ ENERJİ MESAİSİ
Ankara Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda; büyükelçilik çevreleri, kritik bulvarlar ve zirve güzergâhlarındaki teknik kontroller ile aydınlatma bakımları tamamlandı.
Ayrıca Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kameralarının bağlantıları yapıldı ve Protokol Havalimanı’nın altyapısı yenilendi. Zirve boyunca Ankara'nın merkez ilçelerinde planlı kesinti yapılmayacak, saha ekipleri ve dijital izleme merkezleri 7/24 teyakkuzda olacak.
"Operasyon merkezlerimiz şebekemizi 7/24 izliyor."
Enerjisa Enerji CEO'su ve Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci zirve hazırlıklarına dair şu mesajları verdi:
"Başkent EDAŞ olarak Ankara'da yıllardır sürdürdüğümüz şebeke yatırımlarımızla şehrin enerji altyapısını sürekli güçlendirdik. Altyapımızı geleceğin ihtiyaçlarını karşılayacak seviyeye çıkartırken, dijital teknolojilerle desteklediğimiz operasyon merkezlerimiz sayesinde şebekemizi 7/24 izliyor ve olası risklere çok daha hızlı müdahale edebiliyoruz. NATO zirvesi öncesinde de ilgili tüm kurumlarımızla koordinasyon içinde bakım, kontrol ve operasyon planlamalarımızı tamamladık.
Yıllardır sürdürdüğümüz şebeke yatırımlarımız, dijital dönüşüm çalışmalarımız ve operasyonel mükemmeliyet anlayışımız sayende zirve boyunca 7 gün 24 saat esasına göre görev yaparak enerji arzını kesintisiz, kaliteli ve sürdürülebilir bir şekilde sürdüreceğiz.
Enerjisa Dağıtım Şirketleri olarak geleceğin enerji ihtiyaçları için çalışmaya devam ederken, şebeke yatırımlarımız ve deneyimli ekiplerimizle ülkemize güvenilir enerji altyapımızla katkı sunmayı sürdüreceğiz."
YASAL UYARI
ANKARA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ANKARA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.