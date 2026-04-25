Park dönüşü feci kaza. 3 yaşındaki Yakup can verdi
25.04.2026 13:31
Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.
Ankara'da dedesi ile parktan dönen 3 yaşındaki Yakup Can Y. kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Barbaros Mahallesi Çay Sokak'ta A.İ.A.'nın kullandığı kurbanlık hayvan yüklü kamyonet, dedesi ile parktan dönerken iddiaya göre bir anda yola çıkan Yakup Can Y.'ye çarptı.
Ağır yaralanan çocuk, otomobille Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Yakup Can Y. burada hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
