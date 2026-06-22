Piknikte dehşet: Tartıştığı eşini bıçaklayıp öldürdü

Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi.

Ankara 'nın Akyurt ilçesi Kızık Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde iddiaya göre piknik yapmak için bahçelerine giden Davut S. ile eşi Zahide S. (46), henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, Davut S., 2 çocuk annesi eşi Zahide S.'yi bıçaklayıp kaçtı. Çiftten haber alamayan yakınları, bahçeye gittiklerinde Zahide S.'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Zahide S., Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinden sonra ailesi tarafından teslim alınıp, Akyurt ilçesi Kozayağı Mahallesi'ne getirildi. Zahide S., öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.