Sahte diş hekimi yakalandı

Ankara'da Kahramankazan İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, yetkisi olmadığı halde kanun dışı olmasına rağmen diş çekimi ve bakımı yaptığı belirlenen şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.

Şahsın adreslerinde yapılan aramalarda bulunan tıbbi ilaç ve ekipmanlara el konuldu.

Ele geçirilen malzemelerin 3 milyon lira değerinde olduğu belirtildi.