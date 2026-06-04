Sahte diş hekimi yakalandı
04.06.2026 11:46
Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen tıbbi ilaç ve ekipmanların 3 milyon lira değerinde olduğu belirtildi.
Ankara'da yetkisi olmadığı halde kanuna aykırı şekilde diş tedavisi yaparak haksız kazanç elde ettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'da Kahramankazan İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, yetkisi olmadığı halde kanun dışı olmasına rağmen diş çekimi ve bakımı yaptığı belirlenen şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.
Şahsın adreslerinde yapılan aramalarda bulunan tıbbi ilaç ve ekipmanlara el konuldu.
Ele geçirilen malzemelerin 3 milyon lira değerinde olduğu belirtildi.
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