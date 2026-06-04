Sahte diş hekimi yakalandı

04.06.2026 11:46

Sahte diş hekimi yakalandı
IHA

Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen tıbbi ilaç ve ekipmanların 3 milyon lira değerinde olduğu belirtildi.

İHA
Google'da NTV'yi tercih et

Ankara'da yetkisi olmadığı halde kanuna aykırı şekilde diş tedavisi yaparak haksız kazanç elde ettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da Kahramankazan İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, yetkisi olmadığı halde kanun dışı olmasına rağmen diş çekimi ve bakımı yaptığı belirlenen şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.

 

Şahsın adreslerinde yapılan aramalarda bulunan tıbbi ilaç ve ekipmanlara el konuldu.

 

Ele geçirilen malzemelerin 3 milyon lira değerinde olduğu belirtildi.

YASAL UYARI

ANKARA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ANKARA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.