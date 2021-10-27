Selde zarar gören Kastamonu yollarında yenileme çalışmaları sürüyor

Ankara Haberleri - Anadolu Ajansı,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 11 Ağustos'ta başlayan aşırı yağış sonucu oluşan afet sonrasında Bartın ve Sinop ile birlikte Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen Kastamonu'da, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki toplam 553 kilometrelik yol ağının 59 kilometrelik kesiminde hasar oluştuğu, Çatalzeytin ve Azdavay köprülerinin yıkıldığı, 9 köprüde hasar meydana geldiği hatırlatıldı.



Afete Karayolları ekiplerince anında müdahale edilerek hasar gören kesimlerin geçici olarak trafiğe açıldığı belirtilen açıklamada, Çatalzeytin-Türkeli arasında bulunan 68 metre uzunluğundaki Çatalzeytin Köprüsü’nün bulunduğu kesimde, 72 saatlik çalışmayla 14 sıra 2x2 prefabrik menfez yan yana konularak 30 metrelik geçici ırmak geçişinin 12 metre platform genişliğinde sağlandığı, ayrıca geçişin giriş ve çıkışlarında 300 metrelik servis yolu inşa edildiği bilgisine yer verildi.



İlk aşamada, bölgede trafik akışının sağlanmasının ardından kalıcı yapıların tesis edilebilmesi için Kastamonu'da toplam proje bedeli 546 milyon lira olan 6 yapım ihalesi gerçekleştirilerek çalışmalara başlandığı aktarıldı.



Bu kapsamda, yıkılan köprünün yerine 90 metre uzunluğunda, 3 açıklıklı projelendirilen yeni Çatalzeytin Köprüsü'nün, 52 gün gibi kısa bir sürede tamamlanarak yol kullanıcılarının hizmetine sunulduğu bildirildi.



İhale kapsamında ayrıca, Çatalzeytin-Devrekani Yolu’nun 6,1 kilometrelik kesimi ile Bozkurt-(Çatalzeytin-Devrekani) Ayrımı Yolu’nun 19 kilometrelik kesimi olmak üzere toplam 25,1 kilometre uzunluğundaki kesimde bitümlü sıcak karışım kaplamalı tek yol çalışmalarına başlanacağı kaydedildi.



Çatalzeytin Köprüsü’nün yeniden inşa edilmesiyle, Çatalzeytin’i Türkeli’ne, Kastamonu’yu Sinop’a bağlayan güzergahta yol standardının artırıldığı, kesintiye uğrayan mevcut sahil yolunda yeniden ulaşım bütünlüğü sağlandığı ifade edildi.



Projeyle köprünün uzunluğu ve yüksekliği arttırılarak, oluşabilecek bir aşırı yağışta, dere yatağının daha fazla miktarda suyun geçişine uygun hale getirildiğine işaret edilerek, şöyle devam edildi:



"Ayrıca, proje kapsamında yer alan 25,1 kilometrelik yol yapımı ile Batı Karadeniz’deki yerleşkeler arasında bitümlü sıcak karışım kaplamalı ulaşım imkanı sağlanacak, Devrekani-Çatalzeytin ve Isırganlık-Bozkurt arasındaki küçük ve dar bir arazide devam eden, eğim ve genişlik bakımından ihtiyaca cevap veremeyen mevcut yolun fiziki ve geometrik standartları yükseltilerek, ulaşım konforu artırılacak."





