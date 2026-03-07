Silahla paylaşım yapan 26 kişi yakalandı
07.03.2026 08:36
Ankara'da sosyal medyalarında silahla paylaşım yapan kişiler tespit edildi. Yapılan operasyonlarda birden fazla suç kayıtları bulunan 26 kişi yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyadaki bazı paylaşımlara yönelik soruşturma başlattı.
Ankara Asayiş Şube sosyal medya hesaplarında silah kullanırken, ve silahla fotoğraf paylaşan kişiler tespit edildi.
Ateş ederken çektikleri görüntüleri yayınlayan ve sosyal medya üzerinden paylaşımlarla atışan kişilerin adresleri takibe alındı.
Tespit edilen kişilerin ikametlerine eş zamanlı şafak operasyonu yapıldı.
Yaralama, tehdit, ruhsatsız tabanca bulundurma ve uyuşturucu suçlarından kayıtları olan 26 şüpheli yakalandı.
