Sinop Gümrük Müdürlüğü, oyuncakların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirebilecek

Ankara Haberleri 07.07.2021 - 10:03
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Gümrük Genel Tebliği'nde (Gümrük İşlemleri) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Avrupa Birliği menşeli olmayan ve ithalatta denetime tabi ürünler listesinde yer alan oyuncak cinsi eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, Sinop Gümrük Müdürlüğünce de gerçekleştirilebilecek.
Ankara Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Ankara Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.