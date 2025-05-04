Sivas'ta kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı (Ankara Haberleri)

Sivas ve çevresinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sivas'ta kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 saatlik periyotta Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.


Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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