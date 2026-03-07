Tanker tıra çarptı, 1 ölü
07.03.2026 13:15
Ankara'da seyir halindeki bir tanker, geriye doğru gelen tıra arkadan çarptı. Kazada tanker sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza Elmadağ ilçesine bağlı Hasanoğlan mevkiinde yaşandı.
Edinilen bilgilere göre tanker, geri doğru manevra yapan tıra çarptı.
Kazayı görenlerinin ihbarının ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Tanker sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlenerek, cenazesi adli tıp kurumuna götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
